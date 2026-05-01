Venezuela subió a 240 dólares el ingreso mínimo integral de los trabajadores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario y bonificaciones, a 240 dólares mensuales (alrededor de 215.000 pesos chilenos), en medio de los reclamos de gremiales que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos.

"El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares", dijo Rodríguez sin precisar en cuánto quedará el salario mínimo mensual ni las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar en la actualidad (alrededor de 250 pesos chilenos).

La mandataria encargada destacó que este aumento es el "más importante de los últimos años" y exhortó al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea "inferior" al monto.

"No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel", añadió Rodríguez desde una concentración en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro de Caracas por el cierre de la peregrinación nacional contra las sanciones de Estados Unidos.

También informó que los jubilados en su país recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales (63 mil pesos chilenos), sin precisar tampoco si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso.

"No es suficiente, no es suficiente, nos falta mucho y por eso pedí un plan de atención para nuestros abuelos y nuestras abuelas", apuntó y por ello ordenó la conformación de brigadas para la atención "casa por casa" de las necesidades de los adultos mayores.

El anuncio del aumento llega dos meses después de que el Gobierno incrementara de 160 a 190 dólares (170.000 pesos chilenos) una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos.

En 2025, el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un alza del 23 % del denominado "ingreso mínimo integral" -que pasó ese año de 130 a 160 dólares-, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, y mantuvo congelado el salario mínimo en 130 bolívares al mes.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de 40 dólares de alimentación y otro de 150 dólares denominado "ingreso de guerra económica", ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día y sin incidencia en beneficios laborales.

Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año 2026, según cifras oficiales difundidas a inicios de abril por las autoridades.

Rodríguez aseguró que estos aumentos son producto de los ingresos petroleros tras los acuerdos con Estados Unidos y, según aseguró, fue un consenso alcanzado con sindicalistas chavistas y opositores.