Liberan en Venezuela a dirigente cercano a María Corina Machado

El dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fue excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón Guanipa.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", indicó Ramón Guanipa en X.

Tras esto, publicó un video en el que su padre confirmó su liberación.

"Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante", dijo Juan Pablo Guanipa.

Por su parte, Machado celebró la excarcelación del también exdiputado del partido opositor Primero Justicia, a quien consideró un "héroe".

Esta liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

Las liberaciones se acercan a las 900

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un "fraude".