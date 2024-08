Boric: "No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude"

El Presidente Gabriel Boric subió el tono este miércoles respecto al proceso electoral en Venezuela, y por primera vez denunció explícitamente que ha observado un intento de fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

Tras los comicios del 28 de julio, el Mandatario chileno ha sostenido la postura de que los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral venezolano -controlado por el chavismo- "son difíciles de creer" y que Chile no los validará mientras no sean "verificables".

Hoy, sin embargo, fue más allá en su apreciación y aseguró: "No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude".

"Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas", remarcó Boric, reafirmando su apoyo a la posición general de la comunidad internacional que exige al régimen que transparente los números que supuestamente dieron como ganador a Maduro.

Si bien enfatizó que Chile no reconoce la "autoproclamada" victoria del actual gobernante de Venezuela, reiteró la tesis de que no es idóneo en esta etapa del proceso reivindicar el presunto triunfo del candidato opositor Edmundo González.

"En esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países", sostuvo Boric.

"Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro", subrayó, considerando que "no confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen".

Sobre los caminos a seguir para abordar la crisis política, social y hoy electoral en la nación caribeña, "yo confío en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas".

Deslizó, en ese sentido, que Chile ya no podría jugar ese papel, dadas "las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno".

Por ejemplo, Maduro ordenó el retiro de su personal diplomático de Chile y otros países como Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos también reclamaron transparencia. Asimismo, el régimen de Caracas exigió a esos países que hicieran lo propio con sus delegaciones presentes en Venezuela.

Aparte de ello, el líder chavista acusó a Boric de avalar "centros de entrenamiento pinochetistas" para entrenar venezolanos en Chile y que luego regresen a su país para cometer acciones "terroristas", como ha tachado las manifestaciones ciudadanas surgidas tras la cuestionada elección.

"Yo, por cierto, no voy a entrar a responder en los mismos términos. No es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas", dijo, por su parte, Boric.