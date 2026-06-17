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Tópicos: Mundo | Venezuela | Nicolás Maduro

Próxima audiencia de Maduro y su esposa se aplazó para el 22 de julio

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Fiscalía, con el visto bueno de la defensa, argumentó ante el juez que postergar la instancia es necesario "para evitar problemas logísticos".

El cambio de fecha además permitirá al Ministerio Público estadounidense presentar pruebas que sostengan su acusación contra la pareja.

Próxima audiencia de Maduro y su esposa se aplazó para el 22 de julio
 EFE (archivo)

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela el pasado 3 de enero y desde entonces, están en una prisión federal en Nueva York enfrentando su proceso judicial.

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La próxima audiencia del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, prevista para el 30 de junio, fue aplazada hasta el 22 de julio, según solicitó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

La Fiscalía, con el visto bueno de los abogados de defensa, pidió postergarla al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, en una carta enviada este lunes, en la que argumentó que el cambio de fecha es necesario "para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio".

Además, se indicó en la misiva que el gobierno excluirá para ambos acusados los días entre el 30 de junio y la nueva fecha de la audiencia del periodo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

También afirmó que esa nueva fecha permitirá a la Fiscalía presentar pruebas que sostengan su acusación contra la pareja y que la defensa pueda revisar dichas pruebas y considerar qué mociones previas al juicio prevé realizar.

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela el pasado 3 de enero en un operativo militar ordenado por el presidente de EE.UU, Donald Trump y desde entonces, están en una prisión federal en Nueva York enfrentando su proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, conspirar para exportar droga a este país y de uso de armas.

Ambos se declararon no culpables de los cargos y su defensa podrá ser costeada por el chavismo tras apuntarse una victoria en ese sentido, ya que el gobierno de EE.UU. se oponía, pero el juez prohibió que la defensa comparta pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos como el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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