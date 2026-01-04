Venezuela: Ministro de Defensa y FF.AA. rechazan el "cobarde secuestro" de Nicolás Maduro

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, señaló que las Fuerzas Armadas de su país "rechazan contundentemente el cobarde secuestro" de Nicolás Maduro, que fue detenido junto a su esposa por tropas estadounidenses el sábado en medio de un ataque perpetrado a Caracas.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe; y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro", dijo Padrino.

El titular de Defensa aseguró que la detención de ambos "implicó el asesinato a sangre fría de gran parte de su equipo de seguridad: soldados, soldadas y ciudadanos inocentes".

Padrino agregó que las tropas venezolanas también respaldan "plenamente el decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito" tras los ataques estadounidenses.

Esto, "en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

Padrino asegura que su cartera seguirá empleando sus operaciones de defensa

"En este mismo sentido, el gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz", aseguró el ministro de Defensa.

"Por ende, activamos en la totalidad del espacio geográfico nacional, y en perfecta fusión popular-militar-policial, la puesta en completo apresto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate para asegurar la libertad, la independencia y la soberanía de la nación", cerró.