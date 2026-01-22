Regimen venezolano liberó al yerno de Edmundo González

El Gobierno venezolano liberó a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, tras más de un año detenido, según informó este jueves su esposa, Mariana González de Tudares, a través de redes sociales.

"Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", escribió.

Detención en la antesala de la investidura

Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. En ese mismo operativo también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, quienes posteriormente recuperaron su libertad.

Desde entonces, el régimen venezolano ha realizado liberaciones parciales de presos políticos, en medio de presiones internacionales y cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.

Agradecimientos y llamado humanitario

Mariana González señaló que la excarcelación fue resultado de una "lucha dura y constante" y expresó su gratitud a quienes apoyaron el caso, destacando especialmente el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en Panamá.

También manifestó su solidaridad con las familias que aún esperan la liberación de sus seres queridos, detenidos, según denuncias, de manera arbitraria.

Reacción de Edmundo González

Desde el exilio en España, Edmundo González calificó la liberación de su yerno como un alivio personal, aunque subrayó que el problema de fondo persiste.

"Sería un error reducir este hecho a una historia familiar. Hay hombres y mujeres que siguen privados de libertad por razones políticas, sin garantías ni debido proceso", afirmó en un comunicado.

El ex candidato presidencial, reconocido por parte de la comunidad internacional como ganador de las elecciones de julio de 2024, reiteró su llamado a la liberación de todas las personas detenidas injustamente y a garantías de no repetición.