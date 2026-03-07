Delcy Rodríguez dijo que retoma relaciones con EE.UU. por amistad y con inteligencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos se hace "con amistad y con inteligencia", luego de que ambos países confirmaran el jueves la reanudación del vínculo roto desde 2019, un hecho que venía gestándose tras la captura en enero de Nicolás Maduro.

"Vamos a hacerlo con amistad, con disposición y con buena inteligencia y por el bienestar del pueblo venezolano", dijo Rodríguez en un acto en la comuna El Maizal, en el estado Lara (oeste), una localidad muy visitada por Maduro.

La mandataria citó de esta forma una carta del libertador caraqueño Simón Bolívar de 1818 en la que informaba sobre el establecimiento de relaciones con Estados Unidos, cuando James Monroe era presidente.

"Vamos cara a cara a resolver nuestras diferencias históricas, las vamos a resolver por la vía diplomática", insistió, sin ahondar en más detalles.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves la reapertura de las relaciones diplomáticas y consulares, apenas horas después de la salida del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, de Venezuela.

Posteriormente, el Gobierno venezolano confirmó el restablecimiento de relaciones y reafirmó en un comunicado "su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos".

Nombramientos estadounidenses

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Caracas y Washington comenzaron un proceso de acercamiento diplomático, mientras que el Gobierno de Donald Trump informó de la puesta en marcha de un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela, para el que ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas.

A finales de enero, Washington designó a la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas, mientras que el venezolano Félix Plasencia fue nombrado representante diplomático ante Estados Unidos días después.

Desde entonces, Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a Burgum, Dogu y al secretario de Energía, Chris Wright.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, a lo que Maduro respondió rompiendo relaciones.