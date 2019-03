Gobierno de Maduro: Falsa campaña mediática incidió en informe de Bachelet

El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, rechazó el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en su país, asegurando que en éste incidió una "falsa campaña mediática internacional".

En su intervención este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, la ex Presidenta chilena aseguró que su oficina "documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación".

En respuesta, la representación venezolana acusó a Estados Unidos y sus "acólitos regionales" de estar detrás de las manifestaciones violentas en el país, del ataque contra Nicolás Maduro en agosto de 2018 o del reciente apagón general en diversas ciudades venezolanas, entre otros sucesos.

"Los actos violentos y criminales que se han repetido en Venezuela en los últimos años son promovidos por un sector de la oposición financiado desde el exterior", aseguró Valero en su intervención en la sede europea de Naciones Unidas.

Recordó que "el presidente Nicolás Maduro le extendió una invitación para visitar Venezuela, donde podrá constatar la verdadera situación del país distorsionada por la falsa campaña mediática internacional que ha incidido en su informe oral".

"El equipo de su oficina que se encuentra en Venezuela ha recibido el pleno apoyo del Estado venezolano para que cumpla cabalmente su misión", dijo sobre la delegación de expertos de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que se encuentra en ese país, respecto a los cuales Bachelet pidió que se les garantice el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.

"Somos un país libre y democrático donde los derechos humanos se disfrutan plenamente, de conformidad con la Constitución y las leyes. Los derechos humanos, su promoción y protección, deben ser elementos sagrados para la ONU, no deben ser utilizados como pretexto para generar más violencia y violaciones de los propios derechos humanos", manifestó el representante de Maduro ante la ONU.

Durante la exposición de Valero, los representantes del Grupo de Lima y de Brasil abandonaron la sesión del consejo.

Brazilian ambassador leaves UN meeting when Representative of Maduro government takes the floor. Lima Group does the same in protest. pic.twitter.com/j1KReGNEcs