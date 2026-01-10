Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Venezuela | Relaciones Exteriores

La Casa Blanca alerta que milicias armadas buscan a estadounidenses en Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El gobierno de EE.UU. reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" al reanudarse los vuelos internacionales.

Se habla de la presencia de colectivos que cortan carreteras y registran vehículos para dar con estadounidenses o "señales de apoyo" a ese país.

La Casa Blanca alerta que milicias armadas buscan a estadounidenses en Venezuela
 EFE (referencial)

La recomendación para Venezuela de la Oficina de Asuntos Consulares sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El gobierno de Estados Unidos alertó este sábado que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU.", y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir "precaución" a los ciudadanos que están en ese territorio.

"Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos", indica el aviso.

La "situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida", señala el texto publicado en la web de la Embajada de EE.UU. en ese país, una semana después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del establecimiento de un Ejecutivo encargado liderado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Las autoridades estadounidenses instan a sus compatriotas que sigan en Venezuela a tomar medidas de precaución "en los viajes por carretera" y a revisar la información actualizada de las aerolíneas que vuelven a operar en el país, y recuerda que sigue habiendo cortes de electricidad y servicio intermitente.

El gobierno de EE.UU. mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela para sus ciudadanos, y advierte de que enfrentan "riesgos graves" como detención ilegal, tortura en custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles y malas infraestructuras sanitarias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada