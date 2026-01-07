Pardo (RN): Echo de menos requisitos democráticos en la intervención de Venezuela

Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional, admitió en El Primer Café de este miércoles que "echa de menos", por parte de los Estados Unidos, una mención a la importancia de garantizar condiciones democráticas con el fin de restablecer el orden en Venezuela.

Días después de la captura de Nicolás Maduro, persisten las dudas sobre los planes de Donald Trump en el país caribeño, ya que en menos de una semana, se declaró como su líder temporal, descartó que María Corina Machado pueda encargarse de la transición, e incluso dejó en suspenso un llamado a elecciones.

Es en este clima que Pardo reconoció en Cooperativa que "echo de menos en los argumentos de la intervención norteamericana condiciones relativas a que se restablezca la libertad de expresión, que se liberen los presos políticos y el retorno a la democracia, por lo menos, en un horizonte de tiempo prudente".

"Sin embargo, también hay que entender que lo hace Trump es negociar con las estructuras de poder de Venezuela, que son varias, y por lo tanto, espero que prontamente veamos resultados de lo que haya conversado con Delcy Rodríguez", presidenta encargada "en ausencia" de Maduro.

Respecto de las contradictorias declaraciones de Rodríguez, quien se mostró abierta a negociar con la Casa Blanca, al mismo tiempo que defendió a la cúpula chavista, el militante RN cree que esto se debe a que "tiene que dar señales a su mundo interior, pero su gobierno está siendo 'tolerado' por EE.UU. en tanto cumpla con las condiciones que le ha puesto, y que todavía no conocemos".

"Espero que dentro de ellas no solamente estén los temas del petróleo, sino que también los de democracia, libertad de expresión, libertad para los presos políticos -que son miles en Venezuela- y un camino de retorno a la democracia, donde va a tener que cuadrar el círculo, porque hay un presidente electo, que el propio Trump reconoció, que es Edmundo González", zanjó.

En la misma línea, el vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, opinó que "se tiende a subestimar las acciones de EE.UU; hay un tras bambalinas que no conocemos, pero evidentemente hay acciones que demuestran que hay algo mucho más concertado de lo que pareciera", como por ejemplo, el preacuerdo alcanzado con el régimen venezolano en materia de petróleo.

"Creo que se le está dando una salida a Venezuela que no va a ser rápida, pero claramente espero que haya una transición pacífica, respetuosa de los derechos humanos, y conducente a la restauración de una democracia plena", cerró el diputado.

Timonel PS pone en duda "cambio sustantivo en la gobernabilidad"

Para la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, las declaraciones del presidente estadounidense "cada día son más complejas", e hizo notar que desde la intervención, "en todos los discursos Trump mencionó el petróleo, y no habló jamás de democracia".

La senadora oficialista reafirmó que desde su sector "no hay un ánimo de proteger a Maduro ni a su régimen, pero tampoco vemos un cambio sustantivo en la gobernabilidad de Venezuela. Más bien, vemos una reafirmación (de las dudas) a través de los dichos de Trump, y habrá que ver" en qué decantan sus palabras.

Con todo, "creo que es importante que la comunidad internacional siga insistiendo en el respeto de los derechos del pueblo venezolano hacia la posibilidad de avanzar a una transición y tener elecciones libres".

Finalmente, la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, dijo sentir "una revoltura emocional por esa gran esperanza y adhesión de -al menos- los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, de cómo agradecían a Trump, y hoy se empiezan a alejar de esa posible esperanza o recuperación de libertad clara, del camino hacia una democracia plena", ya que medios también apuntan que "Trump se habría alejado de Corina Machado por la exigencia de una democracia total".

A la vez, expresó su preocupación porque la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacara el "ambiente democrático" en Venezuela tras los ataques estadounidenses: "¿Significa que los empresarios, los gremios o parte de la sociedad incorporarán nuevos conceptos a propósito de las exigencias sobre democracia? ¿Acaso la misma derecha no quedó espantada con las calificaciones de Jeannette Jara de Cuba, de que era una 'democracia distinta'? ¿Y hoy se contenta con un 'ambiente democrático'?", fustigó.