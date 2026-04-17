Venezuela: Cinco mil migrantes retornaron en los primeros 100 días del gobierno de Rodríguez

Más de 5.000 migrantes venezolanos retornaron a su país durante los primeros cien días de gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, según cifras oficiales difundidas este viernes.

"Este despliegue logístico y humano garantiza el traslado seguro y gratuito de los connacionales, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la protección de su pueblo más allá de las fronteras", expresó el Ministerio de Comunicación.

También, indicó que la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita y gestiona el retorno de venezolanos, se mantiene "activa como una respuesta directa a las necesidades de quienes, tras enfrentar situaciones de xenofobia y vulnerabilidad en el extranjero, deciden regresar a su tierra".

El programa también "articula políticas de inserción laboral, salud y vivienda para asegurar que el retorno sea integral y digno", según una nota oficial.

El ministerio agregó que este domingo comienza la "peregrinación por la paz" convocada por Rodríguez para exigir el fin de las sanciones, lo que, según el Gobierno venezolano, permitirá "optimizar los recursos de las misiones sociales", como Vuelta a la Patria, y "potenciar la protección socioproductiva de la nación".

Más de 900 migrantes repatriados desde EE.UU. en lo que va de abril

En lo que va de abril, regresaron a Venezuela más de 900 migrantes en vuelos procedentes de Estados Unidos, la mayoría desde Arizona, según cifras oficiales, como parte de un acuerdo suscrito en enero del año pasado entre Caracas y Washington.

El pasado miércoles, 316 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, el número 133 desde el acuerdo.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, se acercó a EE.UU., país con el que reanudó relaciones, luego de siete años rotas, y estableció una asociación energética a largo plazo, mientras que Washington ha flexibilizado sanciones impuestas al petróleo, al oro y al sistema financiero público del país sudamericano.