Venezuela retoma clases escolares en estados no afectados por el doble terremoto

Venezuela reinició este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon al país el pasado 24 de junio y que han dejado hasta el momento 3.342 muertos y 16.740 heridos.

El Ministerio de Educación divulgó las directrices para reactivar el curso escolar señalando que las clases debían reiniciar en aquellos estados no afectados este lunes 6 de julio y mantenerse suspendidas en cuatro municipios de Aragua, cuatro de Carabobo, uno de Falcón, 12 de Miranda, en la capital Caracas y en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

El domingo, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió garantías de seguridad e infraestructura para el reinicio de clases en las zonas no afectadas por el desastre.

La organización, que se solidarizó con la comunidad educativa golpeada por la tragedia, pidió que "no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones".

Agregó que la respuesta del Estado "no puede limitarse a un reajuste técnico y administrativo del calendario escolar".

El pasado viernes, un área de salones de un colegio en Caracas colapsó sin dejar fallecidos, aunque la estructura derrumbada cayó sobre varias viviendas, lo que dejó al menos un herido.

Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e investigación de Fe y Alegría Venezuela, una red de colegios de educación popular integral y promoción social, indicó que en las instituciones de la red no se harán tareas pedagógicas sino tareas de acompañamiento socioemocional, para saber cómo se sintieron los niños, niñas y adolescentes, tras los terremotos.

"Es difícil hacer un balance tan temprano, sé que se estaban preparando los maestros para reincorporarse hoy", dijo la también profesora.

Tras 12 días de los terremotos, la capital venezolana intenta retomar la rutina, con varios comercios abiertos y con el transporte público en funcionamiento. Algunas calles de zonas afectadas con edificios colapsados permanecen cerradas mientras maquinarias y cuerpos de seguridad y rescate trabajan para recoger escombros.

Las autoridades además han señalado que 17.345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha señalado que hay 856 edificios afectados y 190 los colapsados.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. 59 años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.