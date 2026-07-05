Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago4.9°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Venezuela

Aumentó a 3.342 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El número de heridos ascendió a 16.740 tras intensificarse las labores bajo los escombros.

Más de 7.000 personas han sido rescatadas vivas y se habilitaron 79 campamentos transitorios para acoger a las familias que perdieron sus viviendas.

Aumentó a 3.342 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela
 EFE

A 11 días del desastre, los equipos internacionales finalizaron sus operaciones y las labores de remoción de escombros continúan a cargo de voluntarios locales, bomberos y vecinos.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 17.345 perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 79 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua.

También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27.482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido.

La iniciativa ciudadana Desparecidos Terremoto Venezuela, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora registraron más de 31.000 personas a las que no han podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Este domingo, cuando se cumplen 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada