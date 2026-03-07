Aduanas incautó contenedor con más de mil millones de pesos en zapatillas falsas en Valparaíso

El Servicio Nacional de Aduanas incautó un contenedor chino con 16.660 pares de zapatillas falsas en el puerto de Valparaíso, cuya mercancía fue avaluada en US$1.105.057 (más de mil millones de pesos chilenos).

De acuerdo al órgano, el container estaba declarado como calzado usado y su destino final era Perú. Sin embargo, tras una revisión aduanera se constató que las zapatillas de las marcas Nike y Adidas eran nuevas, dando cuenta de un nuevo método de contrabando.

La carga fue detectada gracias a la Unidad de Análisis de Riesgos y los equipos de aforo de la Dirección Regional de la Aduana de Iquique y Valparaíso, quienes en virtud de distintas filtros y parámetros seleccionaron un contenedor que venía en viaje desde el puerto chino de Nancha.

Al llegar a territorio nacional fue seleccionado para revisión física y fue llevado hasta el patio de aforo para una revisión intensiva dando cuenta que las zapatillas, que venía en sacos a granel, estaban cubiertas de tierra, pero no mostraban desgaste.

El director regional de Aduana de Valparaíso, Braulio Cubillos, señaló que "del total del calzado, 30 mil pares, 16 mil eran falsificados y venía simulando que estaba usado. Nuestros fiscalizadores constataron que se trataba de productos nuevos y por lo tanto se pudo determinar que se trataba de una infracción a la ley Propiedad Industrial e Intelectual".

"Esta operación se pudo detectar por el intercambio de información que nos llega desde la Aduana de Iquique y así pudimos hacer el seguimiento, comunicándonos también con la PDI y en conjunto realizamos este hallazgo", destacó Cubillos.

En una línea similar, el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, aseveró que "esta diligencia se concreta precisamente por un trabajo de análisis de la información, de inteligencia, que realiza la Policía de Investigaciones con Aduanas donde se logra detectar en definitiva este cargamento que venía en tránsito (...) En eso es importante destacar que la PDI con Aduanas, logran detectar esto, analizando los antecedentes de quien traía esta mercancía al país".

Entre las zapatillas detectadas se encontraban los modelos: Dunk Low, AF! Low Drake Nocta, Air Max Sequent 3, Nike Air más plus y Saint Seiya de Nike, este último aún no disponible en Chile y Court Jam Control 3 de Adidas. Sus precios oscilan entre los 70 y 220 mil pesos en el mercado formal.

Aduanas suspendió inmediatamente el despacho al tratarse de mercancías falsificadas y notificó a los representantes de las marcas quienes presentaron sus respectivas querellas por infracción a la ley de propiedad intelectual e industrial.