Muerte de Lucía Hiriart: Kast lo ve como un "hecho humano" y Boric expresa respetos a víctimas de la dictadura

Cerca de dos horas después de confirmarse la muerte, a los 99 años, de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, reaccionaron los dos candidatos que se disputarán la Presidencia de Chile en la segunda vuelta del domingo.

En una entrevista con el grupo Iberoamericana Radio Chile, José Antonio Kast, abanderado del Frente Social Cristiano, dijo que no conocía a Hiriart. "No soy cercano a la familia, pero no iría por ser un funeral privado, es de la familia".

Por ello, "más que darle la condolencia a la familia, lo dejo como un hecho humano", comentó el líder del Partido Republicano, apuntando que ve "que hay gente celebrando, pero no es lo que uno esperaría".

Había cierta expectación sobre cómo reaccionaría, debido al flanco que se le reabrió sobre su postura frente a la dictadura y los crímenes de lesa humanidad de ésta, luego de que el abogado Raúl Meza, quien representa a varios de los condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período, dijera anoche que el candidato "ha sido muy consecuente con su apoyo a los internos de Punta Peuco", revelara que "ha visitado personalmente al brigadier Miguel Krassnoff" e incluso asegurara que Kast "ha gestionado o ha intentado gestionar, personalmente, indultos (humanitarios).

Lucía Hiriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte.

No celebro la impunidad ni la muerte, trabajamos por la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 16, 2021

Por su parte, Gabriel Boric, abanderado de Apruebo Dignidad, se manifestó a través de un tuit, donde reprochó que "Lucía Hiriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país".

Ante eso, "mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que (ella) fue parte", expresó.

Sin embargo, "no celebro la impunidad ni la muerte", aclaró, recalcando que trabaja "por la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia".