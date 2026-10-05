Chileno que trabajó en Apple vendió su startup de IA a gigante francés

Un ingeniero chileno que desarrolló parte de su carrera en Apple concretó la venta de la startup de inteligencia artificial que fundó en Francia.

Se trata de Tomás Yany, quien cofundó Pimento en 2022 junto al francés Florent Facq, compañía que ahora pasó a formar parte de Mistral AI, uno de los principales actores europeos en el desarrollo de esta tecnología.

El propio Yany confirmó la operación el pasado 22 de septiembre mediante una publicación en LinkedIn, donde informó que el equipo de Pimento se integraría a Mistral AI.

La startup estaba enfocada en el uso de inteligencia artificial generativa para la publicidad y desarrolló herramientas orientadas a producir contenido para redes sociales. Su tecnología combina información proporcionada por las marcas con datos de campañas anteriores realizadas en plataformas como Meta, TikTok, Google y Pinterest, para generar piezas publicitarias y animaciones breves.

Según los antecedentes disponibles, más de 180 marcas utilizaban la herramienta antes de la adquisición.

El valor de la compra no fue informado oficialmente. Sin embrago, de acuerdo con registros societarios revisados por Sifted y citados por Diario Financiero, la operación habría alcanzado unos US$14,6 millones, mediante una combinación de efectivo y acciones de Mistral. L'Informé, en tanto, había estimado previamente el monto en cerca de US$4,4 millones.

La operación con Pimento se produjo además pocas semanas después de que Mistral AI completara una ronda de financiamiento Serie D por unos US$3.450 millones, liderada por Samsung.

Pimento había obtenido financiamiento por aproximadamente US$3,4 millones en diciembre de 2023, en una ronda encabezada por Partech y Cygni Capital. Entre los inversionistas ángeles que participaron estuvieron Julien Chaumond, cofundador de Hugging Face, y Stanislas Polu, cofundador de Dust.

Yany es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente viajó a Francia para cursar un máster en Computer Science en la École polytechnique.

Entre enero de 2017 y octubre de 2018 trabajó en Apple, en San Francisco, como investigador especializado en computer vision y machine learning.