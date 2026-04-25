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Tópicos: País | Ciudades

Alcaldes del sur respaldan urgencia del Gobierno a proyecto que busca terminar con los rayados

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Jefes comunales de diversas localidades expresan su apoyo a la iniciativa gubernamental por calles más limpias.

La propuesta legislativa busca frenar el deterioro y mejorar la sensación de seguridad en los centros urbanos.

Alcaldes del sur respaldan urgencia del Gobierno a proyecto que busca terminar con los rayados
 ATON (referencial)

Puerto Montt ya exhibe resultados, con personas procesadas bajo una política de "tolerancia cero" ante estos hechos.

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Diversos alcaldes del sur del país respaldaron la urgencia que el Gobierno dio al proyecto de ley contra los rayados en bienes públicos y privados.

La propuesta, que busca endurecer las sanciones para frenar el deterioro urbano y la inseguridad que genera el vandalismo en las ciudades, es impulsada bajo la premisa de que "el que raya paga".

"Esta medida es una señal concreta de que las demandas de las comunas están siendo escuchadas. Los rayados no solo dañan la estética urbana, sino que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y generan una percepción de abandono que no podemos normalizar", afirmó el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz.

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Las comunas piden herramientas jurídicas efectivas para resguardar sus espacios públicos. (FOTO: ATON)

En una línea similar, su par de Quilaco, Pablo Urrutia, destacó que "dar celeridad a este proyecto es un paso fundamental para devolver la tranquilidad a nuestras comunidades. Las comunas pequeñas también necesitamos herramientas jurídicas reales y efectivas para proteger nuestros espacios comunes".

Mientras que el alcalde de Calbuco, Marco Silva, quien valoró el fortalecimiento de la normativa, recordó que, en su comuna, "durante el 2025 tuvimos dos personas procesadas por este tipo de faltas, por lo que avanzar en sanciones más estrictas es una señal clara de un gobierno que pone en primer lugar la seguridad de la población".

"Además, hoy destinamos recursos a pintar edificios públicos y embellecer la ciudad, y estos actos vandálicos solo generan el rechazo de toda la comunidad", sostuvo el jefe comunal.

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Puerto Montt ya exhibe resultados, con personas procesadas bajo una política de "tolerancia cero" ante estos hechos. (FOTO: ATON)

Finalmente, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, resaltó que este avance legislativo complementa la gestión que ya se realiza en su comuna bajo la política de "tolerancia cero". Enfatizó que en la capital regional de Los Lagos rige la consigna "el que raya paga", que ya ha dejado a 11 imputados.

"Es fundamental contar con mayores atribuciones legales a nivel nacional. En Puerto Montt ya estamos demostrando que con voluntad y gestión es posible perseguir a quienes dañan la ciudad, pero un marco legal más robusto permitirá que estas sanciones sean la regla y no la excepción", concluyó Wainraihgt.

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