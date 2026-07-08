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Tópicos: País | Ciudades | Santiago

La propuesta de la Región Metropolitana para recuperar espacios urbanos mediante tecnología

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La iniciativa se expondrá en la Smartcity Expo Santiago 2026, el principal encuentro de innovación urbana y ciudades inteligentes de Latinoamérica.

"Buscamos generar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida", dijo en Esa es la idea Nicole Sáez, gerente general de la capitalina Corporación Regional de Desarrollo.

La propuesta de la Región Metropolitana para recuperar espacios urbanos mediante tecnología
 Smartcity Expo Santiago

"Las iniciativas en municipios rurales o urbanos pueden mejorar significativamente la realidad de otros territorios", afirmó Sáez, exsubsecretaria del Deporte (2014-2018) y académica de la Universidad de Santiago.
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En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Nicole Sáez, gerente general de la Corporación Regional de Desarrollo de Santiago, detalló la propuesta para recuperar espacios urbanos mediante la tecnología, acorde a la Smartcity Expo Santiago 2026.

La feria, que se realizará del 23 al 25 de julio en Estación Mapocho, busca democratizar soluciones inteligentes. Sáez explicó que "buscamos generar soluciones que finalmente contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" a través de ejes de seguridad y sostenibilidad.

El evento fomentará el trabajo conjunto entre gobernadores y municipios para replicar buenas prácticas locales. "Las iniciativas en municipios rurales o urbanos pueden mejorar significativamente la realidad de otros territorios", afirmó la invitada respecto a la importancia de la Red de Comunas Inteligentes.

Finalmente, se anunció un concurso para startups y una jornada familiar gratuita. "El día 25 es el día ciudadano, pensado en niños y jóvenes", destacó Sáez. El programa incluirá robótica y astronomía, acercando la ciencia e innovación a toda la comunidad capitalina.

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