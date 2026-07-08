La propuesta de la Región Metropolitana para recuperar espacios urbanos mediante tecnología
La iniciativa se expondrá en la Smartcity Expo Santiago 2026, el principal encuentro de innovación urbana y ciudades inteligentes de Latinoamérica.
"Buscamos generar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida", dijo en Esa es la idea Nicole Sáez, gerente general de la capitalina Corporación Regional de Desarrollo.
"Las iniciativas en municipios rurales o urbanos pueden mejorar significativamente la realidad de otros territorios", afirmó Sáez, exsubsecretaria del Deporte (2014-2018) y académica de la Universidad de Santiago.