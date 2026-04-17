Productores de eventos cuestionan paralización del GAM: "Es una obra clave para el país"

Luego de que el Gobierno decidiera poner fin al contrato de construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) por restricciones presupuestarias, las productoras de eventos cuestionaron al Ejecutivo por la decisión que califican de "contradictoria" en el actual contexto de reactivación y dinamización económica.

Desde la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) se sumaron a los llamados a no abandonar el proyecto, expresando su "profunda preocupación por el impacto que esta decisión tiene en el desarrollo cultural, económico y urbano de la ciudad".

El gremio que reúne a las productoras locales advirtió del perjuicio patrimonial y económico que acarrea la paralización de la construcción, explicando que "en un contexto donde es necesaria la reactivación y dinamización económica, resulta contradictorio que se detengan proyectos de esta envergadura, especialmente si no se exploran alternativas que permitan dar continuidad a una obra clave para el país".

Las obras buscaban recuperar el sector oriente del recinto, correspondiente a los antiguos salones del edificio Diego Portales, pero ha enfrentado múltiples paralizaciones durante la última década. La suspensión de la ampliación llegó a poco más de un menos de que se retomara la construcción.

"Su ampliación no solo busca fortalecer la oferta cultural, sino también activar el entorno, aportar a la recuperación del centro y contribuir a mejores condiciones de seguridad a través de mayor circulación y vida urbana", aseguraron desde Agepec, recalcando que la industria del entretenimiento y la cultura "moviliza empleo, turismo, comercio y servicios".

Desde el gremio pusieron énfasis en que se "requiere inversión, planificación y voluntad" para reactivar las ciudades, sentenciando que "sin infraestructura, no hay desarrollo posible".

GAM buscará "nuevas fórmulas" para sacar adelante el proyecto

Por su parte, desde el directorio del GAM reaccionaron mediante una declaración pública, en la que lamentaron la decisión del Ejecutivo y, de paso, aseguraron que buscarán "nuevas fórmulas y articulaciones" que permitan sacar adelante el proyecto.

Tras una reunión que tuvo lugar durante la tarde de este viernes, donde enfatizaron en que el GAM "goza de buena salud financiera", el equipo defendió esta obra "relevante para el sector cultural y la ciudadanía", planteando que "tendría un impacto positivo en la economía, el turismo y la inversión", además de "contribuir a la regeneración del centro de Santiago y de la ciudad".

La decisión del Ministerio de las Culturas se fundamenta en la inviabilidad presupuestaria, mientras que desde la cartera de Obras Públicas cuestionaron el aumento en los costos, señalando que la obra fue licitada por 72.000 millones de pesos y adjudicada finalmente por 114.000 millones, a pocas semanas del término de la administración anterior.