"Detener la obra es perder la inversión": Orrego critica cancelación del GAM

A poco más de un mes de que se iniciaran las obras de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Ejecutivo decidió poner fin al contrato de construcción. La medida fue notificada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), aludiendo a restricciones derivadas de la situación presupuestaria del país.

El proyecto buscaba recuperar el sector oriente del recinto, correspondiente a los antiguos salones del edificio Diego Portales, y ha enfrentado múltiples paralizaciones durante la última década.

El gobernador metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, realizó un llamado urgente a las autoridades a no abandonar el proyecto, advirtiendo sobre el perjuicio patrimonial y económico que esto implica. "Las crisis pasan, pero la obra abandonada y el daño a la ciudad queda", sostuvo.

"Hacemos un llamado al Gobierno a reconsiderar estas medidas. En toda esta obra, no solamente en la de la ciclovía, sino especialmente en la del GAM, hay miles de millones de pesos ya invertidos en diseños, estudios y equipos. Detener la obra ahora significa perder toda esa inversión", agregó.

Asimismo, el gobernador alertó sobre las obligaciones legales que deberá asumir el Estado. "A la empresa cuyo contrato ya estaba tomado de razón por la Contraloría se le van a tener que pagar miles de millones de pesos en compensación", afirmó.

Cruce de cifras entre el Gobierno y el MOP

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, salió al paso de las críticas y aseguró que la responsabilidad del proyecto recae en el Ministerio de las Culturas.

Además, la autoridad cuestionó el aumento en los costos, señalando que la obra fue licitada por 72.000 millones de pesos y adjudicada finalmente por 114.000 millones, a pocas semanas del término de la administración anterior.

Justificación del Ministerio

La decisión del Ministerio de las Culturas se fundamenta en la inviabilidad presupuestaria.

Según un comunicado emitido por la cartera, "esta situación responde a un escenario fiscal heredado de la administración anterior que ha obligado a priorizar el uso de recursos públicos".

En esta línea, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, aseguró que "como gobierno no nos levantamos en las mañanas para frenar obras, (pero) lamentablemente las condiciones de caja fiscal nos impiden en este minuto poder desarrollar una obra que está parada desde el 2018, que fue concebida el 2010".

"Nada garantizaba que nosotros pudiéramos financiar con aportes privados, no teniendo certezas, porque no estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra", puntualizó.

De todas maneras, la autoridad indicó que hará "todos los esfuerzos posibles (para completar la obra), pero lo honesto con la ciudadanía, lo responsable con el país y sin desligar el compromiso de cultura que tiene este Ministerio, es frenar las obras".

Durante la tarde se realizará una reunión del directorio del GAM para conocer en detalle las razones de la decisión y definir el futuro de las obras.