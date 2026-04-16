Se habían reiniciado en marzo: Paralizan obras de ampliación del GAM

El Gobierno paralizó las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que se habían retomado en marzo pasado tras haber estado detenidas por casi una década.

"Nuevamente una obra clave para la ciudad queda inconclusa", declaró el gobernador metropolitano Claudio Orrego al conocer la decisión, emplazando al actual Ejecutivo a reevaluar la decisión y retomar esta "obra clave para la ciudad".

El proyecto implicaba una inversión de 114.000 millones de pesos y contemplaba, entre otras cosas, la construcción de una gran sala con capacidad para 2.500 espectadores.

La reactivación de estas obras, a cargo del consorcio GAM Moller DVC SpA y con un plazo de ejecución estimado de 750 días, se concretó a poco menos de una semana de que el Presidente Gabriel Boric traspasara el poder a José Antonio Kast.

"El término anticipado del contrato del GAM profundiza años de retraso en un proyecto que Santiago necesita", expresó Orrego mediante su cuenta de la red social X, donde puso énfasis en que "la ciudad no sólo se construye con casas, calles y autopistas. También necesita cultura y espacios de encuentro como el GAM. Esa es la visión de ciudad y de política de Estado que está en juego aquí".

Por ello, solicitó al Gobierno "que reevalúe esta decisión y priorice su continuidad. No queremos más obras abandonadas", en un nuevo cruce con la Administración de Kast luego del recorte de financiamiento a la tercera etapa de la ciclovía del eje Nueva Alameda.

MOP justificó la decisión: "Recibimos un déficit estructural histórico"

Desde el actual Ejecutivo, fue el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien justificó la decisión de paralizar las obras de ampliación del GAM, entregando una serie de "precisiones" sobre el proyecto que llevaron a detener la construcción.

Junto con aclarar que el MOP "ejecuta" y "no financia" el proyecto, pues el mandante en este caso es el Ministerio de las Culturas, sostuvo que "este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114 mil millones (bastante más) a pocas semanas del cambio de Gobierno".

"Recibimos un déficit estructural histórico. Más que nunca, cada peso público (que viene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación", sentenció, en un nuevo choque de declaraciones por la inversión en infraestructura urbana de la ciudad.

El proyecto inicial arrancó en 2015, pero enfrentó grandes inconvenientes desde el comienzo y las obras se paralizaron con el 45 por ciento de avance en 2018, debido a la quiebra de la empresa a cargo, la constructora española Ecisa.

El nuevo diseño agregaba 16.000 metros cuadrados a la construcción original e incluía otros aspectos, como la modificación del sistema de traslado y guardado de butacas, la incorporación de tecnología LED al sistema de iluminación y el mejoramiento del proyecto de climatización.