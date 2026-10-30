Providencia lanza colecta para restaurar parte del monumento a Baquedano

El monumento al general Manuel Baquedano ubicado en la plaza homónima, en el límite de Santiago y Providencia, fue vandalizado en incontables ocasiones durante el estallido social de 2019, lo que obligó a su traslado a bodegas militares, pudiendo retornar recién en marzo pasado.

Pero la restauración no se ha completado, por lo que la Municipalidad de Providencia lanza "Ponte con Baquedano", una colecta pública que busca recaudar 180 millones de pesos.

Los fondos son "necesarios para restaurar las placas de bronce, las estatuas y la tumba del Soldado Desconocido, pertenecientes al conjunto escultórico en honor al General Manuel Baquedano", explica la comuna.

"Esta iniciativa emula la colecta que se hizo hace más de 100 años para recaudar los fondos necesarios para construir el monumento, en la que aportaron miles de personas", se agregó.