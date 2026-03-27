Orrego rechaza paralización de la Nueva Alameda: "Es una mala política pública dejar obras botadas"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, manifestó este viernes su rechazo ante la reciente decisión del Gobierno de cancelar la última etapa del proyecto de ciclovía en el eje Alameda-Providencia, calificando la medida como "una mala política pública".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional explicó que el decreto retirado por el Ejecutivo "tenía identificación presupuestaria, el diseño estaba listo, se habían ejecutado las primeras dos etapas de esta ciclovía que redefine 49 pasos peatonales, tiene señalización, paisajismo y recuperación de pavimento. Es una obra importantísima del proyecto Nueva Alameda".

"Nosotros esperábamos que este retiro del decreto fuera para revisarlo, pero no para cancelarlo, que fue lo que se nos informó el día miércoles", fustigó el exintendente metropolitano, quien indicó que el proyecto representa apenas el 0,09% del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, calificando el argumento de ahorro fiscal del Gobierno como "inverosímil".

Orrego destacó que el proyecto "siempre pretendió llevar justicia territorial a todo el eje Alameda. Entonces, parar el proyecto a la mitad y dejar sin ciclovía de alto estándar a todos los ciclistas, que son los que más ocupan este espacio del sector poniente, me parece que discrimina y genera una fractura social innecesaria con un proyecto que se ha venido trabajando por más de una década".

"Cuando tengamos el primer herido, el primer ciclista atropellado, yo me pregunto: ¿Qué van a decir las autoridades que suspendieron este proyecto?", cuestionó.

"Es una muy mala política pública dejar obras botadas a medio andar, es una mala decisión y una mala señal también para el futuro de cómo se hace ciudad", concluyó el gobernador metropolitano.