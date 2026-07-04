Condenan a ocho años de cárcel a autor de robo a casa de cambios en terminal de Valparaíso

A ocho años de cárcel fue condenado Óscar Leonardo Zelaya Acuña, de 38 años, uno de los autores del asalto que afectó en mayo de 2025 a una sucursal de Western Union ubicada al interior del terminal de buses de Valparaíso, donde una banda sustrajo cerca de siete millones de pesos y mil dólares en efectivo.

La investigación fue desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía (Sacfi) de Valparaíso junto a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, y permitió establecer la identidad de tres integrantes de la banda.

El fiscal José Uribe, de Sacfi, detalló que "un grupo de sujetos, usando una llave falsa, entran a esta casa de cambios e intimidó a los dependientes con armas de fuego, logrando sustraer la suma aproximadamente de siete millones de pesos más mil dólares americanos".

El persecutor explicó que, tras varios meses de diligencias, se reunieron antecedentes que permitieron identificar a tres involucrados.

Con esos antecedentes llevados a juicio, "se logró la sentencia respecto de uno de ellos por ocho años, por los delitos de robo con violencia e intimidación y receptación de especies sustraídas".

Desde la PDI, el comisario Andrés Muñoz, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso, destacó que el resultado fue consecuencia de "una investigación meticulosa y de un trabajo coordinado" con el Ministerio Público.

Además de la condena por el asalto a la casa de cambios, el tribunal impuso al acusado otros siete años de presidio por un robo con intimidación distinto y 541 días por receptación.

Celaya es el segundo integrante de la banda condenado por este caso, luego de que el chofer recibiera sentencia mediante un procedimiento abreviado. La investigación sigue abierta respecto de un tercer involucrado, que ya está identificado y se mantiene prófugo.