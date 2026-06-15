Conductora fue detenida por fatal atropello en Valparaíso: huyó sin prestar auxilio a la víctima

Una mujer fue detenida este lunes por su presunta participación en un fatal atropello ocurrido durante la mañana del domingo en la intersección de Avenida Errázuriz con Gómez Carreño, en el centro de Valparaíso. La víctima, un hombre de 57 años, fue trasladada al Hospital Carlos Van Buren tras el impacto y falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el accidente, la conductora huyó del lugar sin prestar auxilio, lo que dio origen a una investigación encabezada por la Sección de Investigación Policial (SIP) y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros. Durante las diligencias, los efectivos lograron ubicar el vehículo involucrado.

La mujer quedó a disposición de la justicia para su respectivo control de detención. La imputada enfrentará cargos por su presunta responsabilidad en el atropello con resultado de muerte y por abandonar el lugar del accidente sin prestar auxilio a la víctima.