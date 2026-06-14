Conductor se dio a la fuga: Hombre murió atropellado en Valparaíso

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros está en busca de un conductor que atropelló fatalmente a un hombre y se dio a la fuga sin prestarle auxilio la madrugada de este domingo, en la ciudad de Valparaíso.

Un testigo alertó a la policía de la situación, y cuando los efectivos llegaron al sitio del suceso, en Avenida Errázuriz con calle Gómez Carrillo, "personal SAMU ya se encontraba atendiendo a esta persona, que fue trasladada de manera inmediata al Hospital Carlos Van Buren", relató el mayor Víctor Torres, prefecto de los Servicios de la Prefectura de Valparaíso.

"Alrededor de las 8:30 horas, personal del Servicio de Urgencia señaló que esta persona falleció debido a la gravedad de sus lesiones internas", complementó el oficial.