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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor se dio a la fuga: Hombre murió atropellado en Valparaíso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros está en busca de un conductor que atropelló fatalmente a un hombre y se dio a la fuga sin prestarle auxilio la madrugada de este domingo, en la ciudad de Valparaíso.

Un testigo alertó a la policía de la situación, y cuando los efectivos llegaron al sitio del suceso, en Avenida Errázuriz con calle Gómez Carrillo, "personal SAMU ya se encontraba atendiendo a esta persona, que fue trasladada de manera inmediata al Hospital Carlos Van Buren", relató el mayor Víctor Torres, prefecto de los Servicios de la Prefectura de Valparaíso.

"Alrededor de las 8:30 horas, personal del Servicio de Urgencia señaló que esta persona falleció debido a la gravedad de sus lesiones internas", complementó el oficial.

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