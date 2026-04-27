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Tópicos: País | Ciudades | Valparaíso

Paro de micreros en Valparaíso: Exigen "compensación por el alza del combustible"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La protesta comenzó la tarde de este lunes y se prevé que continúe este martes.

En las actuales condiciones "los conductores ya no alcanzan a sacar su porcentaje y no tienen plata para echarle petróleo a los buses durante el día", señala el gremio.

Paro de micreros en Valparaíso: Exigen
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Dada la contingencia, el Tren Limache-Puerto anunció un refuerzo de sus servicios.

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Trabajadores de la locomoción colectiva iniciaron la tarde de este lunes una paralización en la Provincia de Marga Marga (Región de Valparaíso), acusando que el escenario impuesto por el alza de los combustibles hace insostenible su labor.

El dirigente gremial Óscar Cantero afirmó que al menos los servicios 101 y 125 (que viajan desde el interior de la región hacia Valparaíso y Viña del Mar) están comprometidos con la protesta, que se prevé continúe durante la mañana de este martes.

Con los precios actuales, "los conductores ya no alcanzan a sacar su porcentaje (de ganancia), no tienen plata para echarle petróleo a los buses durante el día y esto ya provocó un caos, por lo cual han decidido tomar esta acción", señaló Cantero.

En opinión del gremio, "lo que falta es una compensación por el alza del combustible", además de la resolución de las "deudas millonarias que tiene el Ministerio de Transportes con el transporte en la Región de
Valparaíso".

"Esto no da para más: los conductores ya no pueden seguir trabajando en estas condiciones", enfatizó Óscar Cantero.

La empresa EFE Valparaíso informó que, dada la contingencia, durante esta jornada redobló los servicios del Tren Limache-Puerto, y mantiene coordinación con la Seremi de Transportes para evaluar el desarrollo de la situación.

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