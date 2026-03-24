Alza de combustibles abre puerta a aumento del pan

El alza en el precio de los combustibles presiona el valor de la canasta básica, y desde la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), su presidente Juan Mendiburu advirtió que podría concretarse un aumento en el precio del pan en corto plazo.

"Los panaderos por lo general analizamos un poco, nos ajustamos el cinturón. La verdad que venimos estos últimos dos años con temas en los costos complejos: el tema de las 40 horas nos afectó mucho, el alza de los salarios, el alza de la electricidad, y esto viene a ser como la gota que rebalsó el vaso", afirmó.

El dirigente explicó en Una Nueva Mañana que el impacto de los combustibles es directo, ya que gran parte de las panaderías utilizan petróleo para el funcionamiento de sus hornos, además de depender de vehículos para la distribución diaria del producto.

En ese sentido, detalló que una panadería puede consumir entre 100 y 300 litros diarios de combustible -solo en el horno-, lo que encarece significativamente tanto la producción como el transporte del pan.

A esto se suman efectos indirectos, como el eventual aumento en el precio de la harina y otros insumos, debido al encarecimiento del transporte.

Mendiburu explicó que el traspaso de estos costos al consumidor no es inmediato, debido a la alta competencia en el rubro. "Por subir 100 o 200 pesos puedes perder un cliente, entonces uno trata de aguantar lo más posible", señaló.

Sin embargo, advirtió que si las condiciones actuales se mantienen, el alza será inevitable: "Si esta situación no se revierte en un mes, lo más probable es que el precio del pan tenga que subir".

Desde el gremio señalaron que analizaran la evolución de los costos durante las próximas semanas antes de tomar una decisión, aunque no descartan presentar propuestas a las autoridades para mitigar el impacto en el producto.