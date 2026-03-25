Alza de combustibles: Alcaldes pidieron al Gobierno una agenda social urgente

En medio del aumento en el precio de los combustibles y los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), representantes de tres asociaciones municipales se reunieron en La Moneda para analizar sus efectos en las familias y los territorios, y plantearon la necesidad de avanzar en una agenda social con foco municipal.

En la cita participaron la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR)

Tras el encuentro, los dirigentes coincidieron en que el país enfrenta un escenario internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente que han presionado al alza los precios de la energía.

En ese contexto, alertaron que el incremento de los combustibles no solo afecta el bolsillo de los hogares, sino también el funcionamiento diario de las comunas, especialmente en áreas como:

Movilidad y transporte

Costos de calefacción

Abastecimiento

Prestación de servicios municipales

Aumento de la demanda social

Advirtieron además que el impacto es más severo en zonas rurales y apartadas, donde la dependencia del transporte y las distancias elevan los costos.

"Se requiere una agenda social"

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, sostuvo que el país enfrenta una crisis externa que se suma a un complejo escenario interno.

"Hoy estamos viendo los efectos de una crisis externa muy delicada, marcada por la guerra y que no sabemos cuándo terminará, al igual que en los inicios de la pandemia de Covid-19. También enfrentamos esto con muy poco margen fiscal, con una caja estrecha que viene arrastrándose desde la administración anterior", afirmó.

El dirigente agregó que "no basta solo con mirar la variable económica" y llamó a avanzar en soluciones concretas. "Se requiere una agenda social, y por eso vamos a construir, con sentido de urgencia, una mesa de trabajo con el Gobierno y los alcaldes del país para dar soluciones concretas a nuestros vecinos", detalló.

Llamado transversal a enfrentar la crisis

Desde la AMUCH, su presidente José Manuel Palacios enfatizó la necesidad de acuerdos amplios para enfrentar el escenario actual.

"Aquí todos los sectores políticos debemos ponernos a disposición de encontrar soluciones concretas a una crisis que tiene su origen en eventos externos, pero también con una situación interna de estrechez fiscal severa", señaló.

En tanto, el presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, remarcó que "es el mundo rural el que más sufre cuando el contexto internacional es incierto. Es clave que esta situación se enfrente de manera urgente para proteger a las familias de los territorios más alejados".

Medidas focalizadas y coordinación con el Gobierno

Las tres asociaciones coincidieron en que la creación de una mesa de trabajo con el Ejecutivo es clave para avanzar en medidas concretas y focalizadas en los sectores más afectados.

Según plantearon, el desafío no solo pasa por responder a la contingencia económica, sino también por anticipar y contener el impacto social que el alza de los combustibles puede generar en los territorios.