Luego del anuncio del Gobierno de José Antonio Kast sobre la modificación administrativa al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), se han registrado largas filas en las bencinas de todo el país, donde conductos han manifestado su indignación por el alza de los combustibles.

"Me significan como 185.000 pesos mensuales", "Complica un poquito, difícil para la gente que tiene menos recursos", "La oposición no debería decir nada, por ellos dejaron el país como está", "Terrible para todos, es un asalto a mano armada a cada uno de los chilenos", fueron algunos de los comentarios que recogimos en Cooperativa desde las calles.

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