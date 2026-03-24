"Atacar en positivo": La minuta del Gobierno para manejar relato por alza de los combustibles

El Gobierno elaboró una minuta de uso interno para coordinar el discurso de sus autoridades ante el alza de los combustibles, que desde el jueves 26 de marzo encarece la bencina en 370 pesos por litro y el diésel en 580 pesos.

El documento, al que accedió Cooperativa, revela la estrategia comunicacional con que La Moneda busca encuadrar una crisis que califica como producto de la guerra en Medio Oriente y de la herencia fiscal del gobierno anterior.

La minuta instruye a ministros, subsecretarios y voceros a responder siempre con un "triángulo" fijo: reconocer la realidad, señalar la herencia y plantear el plan.

El texto es explícito en sus advertencias: "No decir 'la situación es grave'", porque esa frase "activa pánico y transmite pérdida de control". En cambio, ordena usar la fórmula "hay un desafío real y tenemos un plan concreto para enfrentarlo".

El documento anticipa cada crítica de la oposición y entrega el encuadre oficial para responderla. Ante la acusación de que el Gobierno "solo beneficia a los ricos", la minuta indica responder que el Plan Chile Sale Adelante "protege primero el transporte público, que usa la gente de menores ingresos, y la parafina, que calienta los hogares más pobres."

Y agrega una instrucción precisa: "No mencionar jamás a empresas ni a sectores de altos ingresos en este contexto".

Para el caso en que la oposición acuse al Ejecutivo de no tener plan y solo culpar al gobierno anterior, la minuta advierte: "Nunca responder a este ataque solo con datos del gobierno anterior. Siempre emparejarlo con una medida concreta".

El texto también prevé el ataque de que el Gobierno "no estaba preparado para gobernar" y recomienda no ponerse defensivo, destacando que "la respuesta es atacar en positivo: velocidad de reacción, claridad del diagnóstico, decisión ejecutiva."

La minuta establece además una división de roles entre el Ejecutivo y la bancada oficialista.

Mientras el Gobierno debe "hablar de soluciones, nunca de culpas" con un "tono sereno, firme, empático", los parlamentarios oficialistas deben "hablar de responsabilidades, nunca de soluciones", con "tono indignado pero técnico" y cerrar siempre con "los responsables van a responder".

"Lista roja"

El documento incluye también una "lista roja" de errores prohibidos, entre ellos improvisar cifras ante los medios, atacar personalmente a figuras del gobierno anterior y "mostrar incertidumbre ante medios".

El texto termina con lo que llama un "cierre épico" para puntos de prensa: "Ni una guerra lejana ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener a Chile. Juntos, Chile sale adelante".

La minuta advierte, sin embargo, que el mayor riesgo comunicacional es que la noticia del día quede instalada como "gobierno sube bencina" y no como "gobierno protege a los más vulnerables frente a guerra internacional": "Si eso ocurre, el encuadre comunicacional falló".

La minuta del Gobierno para enfrentar el alza del combustible by Cooperativa.cl