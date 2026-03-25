Combustibles: Pardo acusa "reacción destemplada de la oposición, como en la pandemia"

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo aseguró en El Primer Café que la reacción de la oposición de centroizquierada frente a la histórica alza del precio de los combustibles representa un exacto "déjà vu" de la actitud que mostró a contar de 2020, en medio de la pandemia de Covid-19.

El parlamentario admitió en Cooperativa que "el precio del petróleo impacta transversalmente no solo la economía, sino que la vida cotidiana de todas las personas y, por lo tanto, la reacción de la ciudadanía es perfectamente esperable".

Apuntó, sin embargo, que "esto es una crisis mundial", y que seguramente "el Gobierno era consciente de los costos políticos y de popularidad que tenía adoptar estas medidas" de traspasar el costo del alza internacional a los consumidores.

"Uno puede opinar y discutir si había espacio para mayor o menor gradualidad, si se podría haber adoptado otro tipo de medidas o no; pero lo concreto es que el Gobierno hace uso de una facultad que tiene, que la puede usar por una sola vez (...) Lo que hizo el Gobierno fue mantener el Mepco, pero sinceró los precios que estaba teniendo el petróleo internacional y adoptó un conjunto de medidas", explicó.

Respecto a las reacciones políticas, en tanto, "esto es un déjà vu de lo que fue la pandemia", aseguró Pardo: "Yo veo a la oposición saltando, encontrando todo insuficiente, (como lo hicieron) criticando al Presidente Piñera por cada medida que se adoptaba y, después, Chile fue uno de los tres o cuatro países que tuvo mejor respuesta a la pandemia... Hoy día estamos viendo más o menos el mismo escenario".

A juicio del legislador oficialista, "la oposición reaccionó en una forma totalmente destemplada" al "hacer uso de una crisis (de origen externo), tal como lo hicieron en la pandemia y hoy día lo están haciendo -en la forma irresponsable en que lo están haciendo- a partir de este drama que representa el alza del petróleo".

"Hay margen para ampliar las medidas de mitigación"

Pardo puso como ejemplo de lo anterior que ayer martes, en el Congreso, "los diputados de la oposición, primero, pidieron postergar la discusión" de las medidas paliativas anunciadas por el Gobierno, pero "felizmente no tuvieron los votos".

"Después votaron en contra este paquete de medidas", amparados en un "discurso populista que están levantando de que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres". Aun así, fue aprobado.

En opinión de Pardo, ante un asunto como éste "uno puede decir: 'Oiga, discutamos nuevas medidas', pero estas medidas era importante que se aprobaran (...) antes del jueves, para que el kerosene, entre otras cosas, no se disparara producto de esta crisis". No obstante, en la oposición "prefirieron votar en contra de un paquete de medidas que significaba un primer beneficio para los sectores más afectados por este evento internacional".

"Yo no tengo mucha esperanza de que cambie la actitud, pero es importante señalar que es bien desvergonzado, (considerando) que el Gobierno anterior no tuvo ni una catástrofe -la única fueron los incendios de Viña y Quilpué, y sabemos el desastre que fue la reconstrucción- y entregó las arcas (fiscales) vacías. (En cambio) el Gobierno de Piñera tuvo que enfrentar una catástrofe de marca mundial y entregó saldos tanto en las cuentas de emergencia como en las cuentas públicas. Entonces, rasgar hoy vestiduras cuando vaciaron las arcas, me parece bastante poco serio", criticó.

Dicho todo esto, el legislador por Valparaíso añadió: "No me queda ninguna duda de que el Gobierno (de José Antonio Kast) tiene margen -y esperamos que así sea- para ir ampliando las medidas de mitigación a medida que evolucione la situación".

"Ya se mitigaron (posibles alzas en) el transporte colectivo, se mitigaron los taxis y los colectivos, se agregó ayer el transporte escolar, (...) y creo que en la medida que evolucione esta crisis, tenemos que ir generando y conociendo nuevas medidas de mitigación para disminuir los efectos en las familias", sentenció.

Couble: "Estoy de acuerdo, es un déjà vu"

Respondió en el mismo panel de debate Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio: "Estoy de acuerdo con Luis Pardo, esto es como un déjà vu de la pandemia".

"Me acuerdo... Es un déjà vu a cuando el Gobierno de ese entonces planteó un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de 60 mil pesos, totalmente insuficiente para la crisis que estábamos enfrentando, y ¿qué fue lo que pasó? La oposición se vio forzada, para apoyar a las familias, a abrir los retiros de fondos de pensiones, con todos los daños posteriores que eso trajo. Después el IFE terminó subiendo por presión de la oposición. O sea, el apoyo que terminó llegando a las familias fue por la presión que hizo la oposición ante un Gobierno que entregaba apoyos insuficientes", aseguró el frentamplista.

"La crisis fiscal es una instalación comunicacional"

Couble también contestó a la crítica sobre el estado de las arcas fiscales, y aseguró que "todos los datos muestran que esta crisis no es real".

"Que haya una crisis fiscal nadie lo dice: no hay ningún economista serio, ni siquiera de derecha, que haya salido a ponerle piso a esta tesis, porque tampoco se van a jugar su prestigio por prestarle ropa a un diseño comunicacional que yo creo que es de la Secom y de Cristián Valenzuela, pero que en los datos y en los hechos no se condice con la realidad, simplemente", señaló.

El dirigente afirmó que se trata de "un relato un poco ridículo y mentiroso que hace el actual Gobierno para tratar de excusar su agenda ideológica, que tiene que ver con recortar el Estado, recortar los beneficios sociales y bajar los impuestos".

"Si hubiese una crisis fiscal y de arcas vacías -como ellos dicen- no tiene ningún sentido bajar los impuestos que recaudan más, ningún sentido bajar el impuesto a la herencia, quitar las contribuciones; (porque) todas esas cosas merman los ingresos. Entonces, ellos mismos muestran su incoherencia", argumentó.

En resumen, el panorama indicado "es más bien una instalación comunicacional para excusar sus medidas de emergencia y para excusarse respecto a que están traspasando el costo a la clase media y a los más pobres para bajarle los impuestos a los más ricos", sentenció el militante FA.