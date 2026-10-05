La primera vuelta de las elecciones generales en Brasil reconfiguró el equilibrio de poder y dejó la definición del Ejecutivo abierta hacia una intensa segunda vuelta.

El sector opositor encabezado por Flavio Bolsonaro superó con holgura los pronósticos de los sondeos previos, asegurando una influencia clave en los gobiernos regionales y en el Congreso, mientras el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT) rediseñan su estrategia para retener la presidencia en el balotaje programado para fin de mes.

El desempeño de las fuerzas de oposición representó un golpe significativo frente a los cálculos iniciales del oficialismo. En los comicios legislativos, donde se renovaba un tercio de la Cámara Alta, el bloque opositor consiguió 33 de los 54 escaños en disputa y triunfó en 10 gobernaciones estaduales en primera ronda.

"Son casi 56 millones de brasileños y brasileñas que dieron ese voto de confianza para el cambio. La palabra es cambio. Brasil no soporta más. Estoy muy satisfecho", señaló Flavio Bolsonaro.

Pese al complicado escenario, Lula se mostró optimista de cara a la campaña para la segunda vuelta: "soy bueno en este tipo de cosas, en el cara a cara. Vamos a ver cuáles son los proyectos que ellos tienen. Vamos a apelar a los más de 20 millones de personas que no fueron a votar", puntualizó.

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