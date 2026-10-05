Partido Liberal por "Yo Elijo Mi PC": ¿Cómo nadie alertó del impacto político?

El director ejecutivo de Fábrica Chile, centro de pensamiento vinculado al Partido Liberal, Nicolás Freire, cuestionó este lunes en El Primer Café la gestión de riesgos del Gobierno ante la decisión de terminar con el programa "Yo Elijo Mi PC", al considerar que el Ejecutivo debió anticipar el impacto político de una medida que generó críticas dentro de sus propias filas.

"Yo creo que no es tan comunicacional el problema en este caso en el Gobierno en lo específico; tiene que ver con gestión de riesgo", sostuvo.

Freire puso el foco en el valor simbólico de la entrega de computadores y en la reacción que provocó entre los sectores que respaldan al Ejecutivo, incluyendo las críticas de diputados de la UDI a los recortes en educación.

"¿Cómo nadie alertó respecto de que esto iba a ser no solo que surgieran críticas de la oposición, que no es de lo que estamos hablando, sino que se desordenara y se desordenara de manera bastante elocuente el propio oficialismo?", preguntó.

Freire valoró que representantes de Chile Vamos cuestionaran la eliminación del programa y planteó que su aporte debe analizarse considerando las necesidades de acceso digital, especialmente en sectores rurales.

"La interfaz de poder llegar a la inteligencia artificial, de poder conectarte con el mundo, se da a través de un dispositivo", afirmó.

Asimismo, discrepó de que una evaluación negativa deba cerrar la discusión sobre la continuidad de una iniciativa de estas características.

"Revisemos también el instrumento de evaluación, porque ahí sí muchas veces se utilizan instrumentos de evaluación del siglo pasado para ver el alcance de políticas o de programas que en realidad no tienen una trayectoria de medición igual que los demás", señaló.

Ubilla: "Después falta el relato"

El director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Ubilla, cuestionó la comunicación posterior a la presentación del presupuesto, aunque consideró que el Presidente José Antonio Kast estableció adecuadamente sus prioridades generales.

"Creo que el marco está bien planteado por el Presidente, pero lo que pasa es que después falta el relato", expresó.

A su juicio, conocer solamente el cierre de un programa impide comprender qué beneficios se buscan con la reasignación de recursos.

"Creo que aquí faltó algo que yo me imaginé que iba a suceder, que era una especie como de relato sectorial. Es decir, vamos a tener que hacer ajustes en educación, sí, pero los dineros quedan en educación", planteó.

Ubilla pidió que las autoridades expliquen durante la tramitación presupuestaria tanto los costos de las decisiones como las prioridades que se financiarán. El representante de Libertad y Desarrollo añadió que, ante una evaluación negativa, suspender el financiamiento es una opción, pero también cabe explorar alternativas.

Arqueros propone rediseñar la estrategia digital

El director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, pidió prudencia mientras se conoce el detalle de la propuesta y planteó aprovechar la discusión para revisar las políticas destinadas a reducir las brechas digitales.

"Quizás tenemos aquí una oportunidad para rediseñar la estrategia de brechas digitales", sostuvo afirmando que "debiéramos pensar cómo conectar a la inteligencia artificial, cómo relacionarlos con eso".

Ruz pide claridad sobre el rumbo de la política fiscal

El presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz, sostuvo que el primer presupuesto elaborado por el Gobierno constituye una declaración política y que la discusión debe considerar los efectos de los ajustes sobre quienes dependen del gasto público.

"El problema que tiene el Gobierno no es solamente hacer un presupuesto consistente, que sea focalizado el gasto, que todos estamos de acuerdo en eso, sino que es decirnos y explicarnos hacia dónde quiere conducir su política fiscal y qué va a hacer en estricto rigor con el presupuesto de la nación", afirmó.

Ruz también llamó a considerar las dificultades de acceso a equipamiento tecnológico en zonas alejadas y advirtió que los recortes deben evaluarse en función de sus consecuencias sobre la inversión y el empleo.

Su preocupación, sostuvo, es que el presupuesto "no se transforme finalmente en un retroceso, como ya lo estamos viendo, y que lo terminan pagando aquellos que dependen precisamente del gasto y la inversión pública".

La controversia también llevó a que diputados de oposición, desde el PC hasta el PDG, solicitaran al Gobierno dejar sin efecto el fin de "Yo Elijo Mi PC".