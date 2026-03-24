Estos son los lugares de Santiago donde se puede comprar la bencina más barata

Ante las alzas anunciadas por el Ejecutivo por la modificación del Mepco, conductores buscan conocer dónde encontrar la bencina más barata para llenar sus estanques.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) cuenta con un sistema en línea para conocer el precio de venta de combustibles líquidos, gas licuado para vehículos y gas natural comprimido en las estaciones de servicio del país.

Lo anterior es calculado a partir de datos entregados por sus operadores y distribuidores, que deben estar informando permanentemente los precios y sus modificaciones.

En estos cinco servicentros puedes encontrar la gasolina de 93 octanos más barata con el detalle de sus precios por litro y sus respectivas direcciones:

Copec, Mapocho 3898, Quinta Normal: 1.111 pesos Dale Combustibles, Avenida Salvador Allende 7502, Cerrillos: 1.112 pesos Shell, Dominica 217, Recoleta: 1.114 pesos Copec, Recoleta 601, Recoleta: 1.114 pesos Aramco, Arzobispo Valdivieso 384, Recoleta: 1.114 pesos

En el caso de la gasolina de 97 octanos, los cinco lugares que la ofrecen más barata por litro son: