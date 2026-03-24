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Tópicos: País | Consumidores | Combustibles

Estos son los lugares de Santiago donde se puede comprar la bencina más barata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los combustibles sufrirán una fuerte alza este jueves por las modificaciones al Mepco.

Estos son los lugares de Santiago donde se puede comprar la bencina más barata
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Ante las alzas anunciadas por el Ejecutivo por la modificación del Mepco, conductores buscan conocer dónde encontrar la bencina más barata para llenar sus estanques.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) cuenta con un sistema en línea para conocer el precio de venta de combustibles líquidos, gas licuado para vehículos y gas natural comprimido en las estaciones de servicio del país.

Lo anterior es calculado a partir de datos entregados por sus operadores y distribuidores, que deben estar informando permanentemente los precios y sus modificaciones.

En estos cinco servicentros puedes encontrar la gasolina de 93 octanos más barata con el detalle de sus precios por litro y sus respectivas direcciones:

  1. Copec, Mapocho 3898, Quinta Normal: 1.111 pesos
  2. Dale Combustibles, Avenida Salvador Allende 7502, Cerrillos: 1.112 pesos
  3. Shell, Dominica 217, Recoleta: 1.114 pesos
  4. Copec, Recoleta 601, Recoleta: 1.114 pesos
  5. Aramco, Arzobispo Valdivieso 384, Recoleta: 1.114 pesos

En el caso de la gasolina de 97 octanos, los cinco lugares que la ofrecen más barata por litro son:

  1. Aramco, Av. Bernardo O'Higgins 5027, Estación Central: 1.177 pesos
  2. Copec, San Pablo 4383, Quinta Normal: 1.180 pesos
  3. Shell, Av. Bernardo O'Higgins 3783, Estación Central: 1.180 pesos
  4. Shell, Radal 609, Quinta Normal: 1.180 pesos
  5. Copec, Alberto Edwards 4229, Quinta Normal: 1.180 pesos

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