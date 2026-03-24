Fiscal Valencia por alza de bencinas: Puede implicar aumento de riesgo de contrabando de combustible

El fiscal nacional Ángel Valencia no descartó en Cooperativa el riesgo de contrabando de combustible tras las alzas anunciadas por el Ejecutivo, defendiendo que esta decisión se debe a una situación internacional y no a que "alguien quiera hacernos pasar un mal rato".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Valencia manifestó que "vamos a estar trabajando con el Ministerio de Seguridad y poniendo nuestros recursos a disposición a efectos de poder intervenir rápidamente en caso de que haya algún problema de orden público, pero también tenemos que ponernos a trabajar con respecto a los fenómenos criminales que inevitablemente va a traer el alza".

"Normalmente situaciones como esta puedan implicar aumento del riesgo de contrabando de combustible, pero citando a Jorge Drexler, le pediría a todos mis compatriotas calma, todo está en calma, tranquilo", dijo.

El persecutor insistió en que "es lo que normalmente suele ocurrir cuando hay aumentos de precios de esta naturaleza, fíjense en lo que pasa con los cigarrillos, se dispara el precio de los cigarrillos por el aumento del impuesto y comienza a producirse contrabando de cigarrillos desde otros países. Son fenómenos que uno a esta altura sabe, tiene que anticiparse, trabajar en eso y lo mismo también respecto al orden público".

"Hoy día todos los chilenos y chilenas entendemos que esto se produce no porque alguien quiera hacernos pasar un mal rato, sino que porque hay un fenómeno internacional que es incontenible y sería tapar el sol con un dedo pensar que podemos estar sustraídos del impacto de eso", finalizó.