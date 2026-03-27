Gobierno inyectará fondos para contener alza de transporte regional en abril

El ministro de Transportes, Louis de Grange, confirmó que la inyección de recursos para mitigar el alza del transporte público en regiones, una de las medidas del Gobierno para paliar el histórico aumento de los combustibles, se concretará "a mediados de abril".

En conversación con T13 este viernes, el secretario de Estado recordó que una medida de este tipo ya se implementó durante la pandemia del Covid-19, cuando el Ejecutivo de la época entregó fondos a servicios de buses -con y sin licitación-, además de taxis y colectivos.

"Esa herramienta ya está disponible. Estamos avanzando en el reglamento, junto con los ministerios de Interior y Hacienda, para que este traspaso, tanto de recursos como de la información, sea de la forma más expedita", planteó De Grange.

Según el calendario definido por el Ejecutivo, "a mediados de abril vamos a estar inyectando los recursos. Ese es el compromiso, esos son los cálculos", aunque precisó que existen "ciertas etapas legales que debemos cumplir" antes de concretar la transferencia.

En cuanto a las alzas previstas para el transporte público regional, el ministro hizo ver que las empresas están obligadas a informar con 30 días de anticipación cualquier incremento, por lo que elevar sus tarifas en lo inmediato constituiría un incumplimiento contractual.