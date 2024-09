Comenzó el CyberMonday: Organizadores prevén 5 millones de transacciones

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora de la nueva edición del CyberMonday que inició la medianoche de este lunes, proyecta 5 millones de transacciones de aquí al miércoles, por las más de 700 marcas que participan del evento.

"El año pasado, y lo que ha sido recurrente en los últimos Cyber, son más o menos 5 millones de transacciones, una cifra bastante alta que implica que hay mucha gente que compra por internet", destacó en la previa Yerka Yukich, directora ejecutiva de e-Commerce de la CCS, precisando que tales operaciones se traducen en "ventas cercanas a los 400 millones de dólares".

La representante gremial complementó que "los dos días previos a este evento ya hemos visto cómo en el sitio había un incremento cercano al 20% en el tráfico, por lo tanto, creemos que va a haber mucho interés una vez que se desplieguen las ofertas".

En cuanto a las secciones que acumularán más búsquedas, Yukich relevó que "el sector turismo es el que concentra siempre la mayor cantidad de interacciones; justo ahora vienen nuevamente unos feriados y vacaciones".

Al gran interés de los compradores por esa categoría se suma la demanda por descuentos en ropa y accesorios, así como en tecnología.

COMPRAR DE FORMA SEGURA E INFORMADA

Por otro lado, para garantizar la protección de los compradores, tanto los organizadores como la PDI han llamado a evitar hacer click en enlaces sospechosos que aparezcan en correos o redes sociales como supuestas promociones del evento.

En caso de que los usuarios decidan realizar compras a través de plataformas no oficiales, los conminaron a no pagar la totalidad del monto por adelantado, y no compartir datos personales.

Respecto de la veracidad de los descuentos, Milton Inostroza, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Talca, señaló que "es importante que las personas definan qué tipo de productos les gustaría comprar, y que conozcan los precios de ellos, de manera tal que puedan identificar si es que el artículo que están viendo en este evento realmente corresponde o no a una oferta".

"Las personas tendrán que analizar las necesidades que tengan definidas para este periodo y, con antelación, investigar los precios de los productos que esperan comprar en este evento, de manera tal que tengan seguridad de que el precio que se les ofrece en la plataforma realmente corresponde a una oferta", cerró.