IA en Chile: El 71% ya la utiliza como "amplificador de decisiones"

La inteligencia artificial (IA) se consolida como una herramienta transversal en Chile. Según el estudio "La Vida con IA en Chile", elaborado por Google e Ipsos, el 71% de los chilenos ya ha utilizado estas tecnologías, mientras que 39% las usa de forma frecuente, integrándolas a su rutina diaria.

El informe, basado en mil entrevistas realizadas en febrero de 2026, muestra que la IA dejó de ser percibida como una innovación lejana y pasó a convertirse en un apoyo concreto para la toma de decisiones cotidianas, tanto en el ámbito personal como laboral.

De buscador a "amplificador de decisiones"

Uno de los principales cambios detectados es el rol que cumple la IA en el proceso de decisión. El 66% de los usuarios sigue iniciando sus búsquedas en Google, pero ahora con herramientas potenciadas por IA.

Tecnologías como Gemini ya alcanzan un 59% de adopción entre quienes usan IA.

En este contexto, la IA actúa como un "amplificador de decisiones", es decir, no reemplaza al usuario, pero sí mejora su capacidad de análisis, síntesis de información y comparación de alternativas.

"Hoy es donde se toman las decisiones, gracias a que es la fuente de inteligencia para tomar una decisión informada", afirmó Edgardo Frías, director de Google para la Región Andina.

Más eficiencia y cambios en el consumo

El uso de IA también está generando impactos concretos en la productividad. Los usuarios ahorran en promedio 2,6 horas semanales en tareas como análisis y redacción.

En paralelo, el estudio detecta un cambio relevante en el comportamiento de los consumidores:

53% prefiere marcas con información técnica detallada

52% prioriza lo que hace el producto por sobre la narrativa de marca

42% exige respuestas verificables con enlaces directos

Esto refuerza la idea de un usuario más informado, que utiliza la IA como filtro y apoyo antes de tomar decisiones de compra.

IA como "copiloto": el humano sigue decidiendo

En áreas sensibles como finanzas, educación o compras relevantes, el estudio muestra que predomina un modelo de "copiloto": la IA sugiere, pero la decisión final sigue siendo humana.

Sin embargo, en eventos como el Black Friday (49%) o en compras rutinarias (28%), los usuarios están más dispuestos a delegar decisiones en sistemas automatizados.

El informe concluye que la IA no es una tendencia pasajera, sino un cambio estructural en la forma en que las personas buscan información, consumen y toman decisiones.

En Chile, ese proceso ya está avanzado: más de dos tercios de la población digital han incorporado estas herramientas, consolidando a la IA como un actor clave en la vida cotidiana y en la economía digital.