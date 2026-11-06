Gobierno e IPC de octubre: "Sabemos que estas alzas golpean el bolsillo de las familias"

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció este viernes el impacto del aumento de la inflación en el presupuesto de los hogares y los costos de las pequeñas y medianas empresas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró una variación mensual de 0,5%, elevando la inflación acumulada en 12 meses a 4,5%, su mayor nivel en un año y medio, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las principales alzas estuvieron asociadas a transporte y alimentos, mientras que la Unidad de Fomento (UF) experimentará un incremento superior a los 200 pesos.

Frente a estas cifras, Mas afirmó que "como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, sabemos que estas alzas golpean directamente el bolsillo de las familias y aumentan los costos de miles de pymes. Por eso, no nos deja indiferentes, especialmente cuando tantos chilenos hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes".

El biministro destacó, sin embargo, que "un dato relevante es que la inflación subyacente -que refleja las presiones de fondo sobre los precios- no presentó variación".

El secretario de Estado agregó que el Gobierno está "siguiendo de cerca la evolución de los precios y trabajando con sentido de urgencia para recuperar el crecimiento, generar más empleos y mejorar el poder adquisitivo".

Precisamente, el Ministerio del Trabajo presenta durante esta mañana, en el piso 62 de la Gran Torre Costanera, "Empleo 360", un sistema de inteligencia y articulación integrada de oportunidades laborales que busca conectar a actores del mundo público y privado.