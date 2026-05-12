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Tópicos: País | Consumidores | Inflación

Índice de Costos del Transporte subió 11,3% durante abril

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El efecto del "bencinazo" de marzo se sintió fuerte entre los costos del sector durante el cuarto mes de abril.

Índice de Costos del Transporte subió 11,3% durante abril
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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cifró en 11,3% el alza durante el mes de abril del Índice de Costos del Transporte (ICT), con lo que acumula 13,5% en lo que va del año.

"La variación del mes se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles (45,7%), que incidió 11,197 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general", detalló al entidad estadística.

Otros grupos del indicador, repuestos y accesorios, y mantenimiento y reparación, tuvieron alzas de 1% y 0,5%, respectivamente; mientras que bajaron los ítems recursos humanos y servicios financieros, con -0,1% y -0,6%.

El alza muestra el efecto del llamado "bencinazo" de marzo, luego de que el Gobierno anunciara cambios al Mepco, provocando aumentos de cerca de 370 pesos en el litro de bencina y de 580 en el petróleo.

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