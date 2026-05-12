Índice de Costos del Transporte subió 11,3% durante abril
El efecto del "bencinazo" de marzo se sintió fuerte entre los costos del sector durante el cuarto mes de abril.
El efecto del "bencinazo" de marzo se sintió fuerte entre los costos del sector durante el cuarto mes de abril.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cifró en 11,3% el alza durante el mes de abril del Índice de Costos del Transporte (ICT), con lo que acumula 13,5% en lo que va del año.
"La variación del mes se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles (45,7%), que incidió 11,197 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general", detalló al entidad estadística.
Otros grupos del indicador, repuestos y accesorios, y mantenimiento y reparación, tuvieron alzas de 1% y 0,5%, respectivamente; mientras que bajaron los ítems recursos humanos y servicios financieros, con -0,1% y -0,6%.
El alza muestra el efecto del llamado "bencinazo" de marzo, luego de que el Gobierno anunciara cambios al Mepco, provocando aumentos de cerca de 370 pesos en el litro de bencina y de 580 en el petróleo.