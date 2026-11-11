La IA supera a los buscadores como fuente de información sobre marcas

La inteligencia artificial (IA) fue la fuente más mencionada por los consumidores consultados por Kantar Chile al preguntarles dónde buscan información sobre marcas.

El 65% mencionó herramientas de IA y el 52% citó buscadores como Google o Bing. Les siguieron los sitios web de las propias marcas (40%) y las redes sociales (32%).

El estudio abordó el uso de asistentes como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude y Perplexity. Un 33% de los encuestados dijo que los usa con frecuencia para buscar información o pedir recomendaciones antes de comprar.

Cuánto pesan las recomendaciones de la IA

El 64% de los encuestados declaró haber comprado un producto o contratado un servicio siguiendo una recomendación de la IA. Un 59% afirmó que las sugerencias de estas herramientas influyen bastante o mucho en su decisión final de compra.

La recomendación también puede despertar interés por una marca. Para el 68%, sería bastante o muy probable que considerara una marca desconocida al momento de comprar si un asistente se la recomendara.

Cuando una marca queda fuera de las recomendaciones, el 21% pensaría que es poco conocida, el 20% consideraría que no ofrece algo distinto de sus competidoras y el 13% interpretaría que no figura entre las mejores alternativas.

Carolina Livacic, de Kantar Chile, señaló que "la inteligencia artificial se está convirtiendo en un nuevo referente" en las decisiones de compra y advirtió que las empresas que no logren posicionarse en estas plataformas "corren el riesgo de volverse invisibles".

Tecnología y electrónica lideran las consultas

Tecnología y electrónica (59%) fue la categoría más mencionada por quienes recurren a la IA para orientar sus compras. Le siguieron salud y bienestar (52%), educación (40%) y viajes y turismo (32%).

Los servicios financieros y la categoría de belleza y cuidado personal registraron un 30% cada uno, seguidos por alimentos y bebidas (29%).

ChatGPT (76%) encabezó la lista de asistentes que los encuestados dijeron haber utilizado en los últimos meses, seguido de Google Gemini (67%) y Meta AI (31%).

La frecuencia de uso varió según la edad. El 62% de los encuestados de entre 18 y 34 años declaró usar asistentes de IA con frecuencia. Entre los mayores de 45 años, la cifra llegó al 10%.