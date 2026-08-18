"Tequila con dulce de leche": La inédita marca que promociona helados con alcohol en Chile
En otra edición de Esa es la idea, Gonzalo Téllez, cofundador de Boozy Ice Cream, detalló el desafío técnico de mezclar destilados premium con texturas cremosas.
"La sensación es como tener una caja de whisky en la mano", señaló sobre el sofisticado diseño del empaque que resguarda sus productos.
Sabores como Pistacho Whisky y Gin Tropical Maracuyá ya están disponibles en destacados restaurantes capitalinos y a través de su plataforma de ventas online.