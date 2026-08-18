"Tequila con dulce de leche": La inédita marca que promociona helados con alcohol en Chile

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Gonzalo Téllez, cofundador de Boozy Ice Cream, presentó su línea gourmet de helados con alcohol. Esta propuesta busca transformar la cremosidad tradicional en una experiencia inspirada en las tendencias de la coctelería internacional.

El emprendimiento enfrentó el complejo reto de equilibrar azúcares y destilados. "Lo que hemos hecho es un equilibrio, bajando el azúcar y aportando los espirituosos", explicó Téllez. Con un 4,7 de graduación, preparaciones como Tequila Dulce de Leche ya conquistan paladares locales.

El proceso artesanal garantiza calidad mediante ingredientes premium. El emprendedor destacó que buscan "honrar sabores que resulten naturales y deseables", proyectando su crecimiento nacional. Actualmente, la marca se expande mediante su sitio web y alianzas estratégicas con exclusivos restaurantes de la capital.

Boozy Ice Cream apunta a generar experiencias memorables. "Es un helado sugerente que une a las parejas; un placer culpable", afirmó su cofundador. Con envases que imitan estuches de licor, la marca consolida una categoría inédita en el mercado gastronómico chileno.