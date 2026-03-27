"Tía Rica" rematará monedas de oro que podrían duplicar su precio

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) -conocida popularmente como la "Tía Rica"-, anunció que rematará vía online 78 monedas de oro chilenas y mexicanas, cuyo valor base en total supera los 60 millones de pesos.

El conjunto considera monedas altamente valoradas en el mercado, incluyendo ejemplares chilenos de 100 pesos "Cóndor" acuñados entre las décadas de 1940 y 1970; así como piezas mexicanas como los "Centenario" de 50 pesos, reconocidos internacionalmente por su contenido en oro.

Las piezas contienen 21,6 kilates de diverso gramaje, que en total suman 1.779,78 gramos de oro. De acuerdo con las tasaciones, el monto mínimo de adjudicación alcanza los 60.819.000 pesos, aunque se proyecta que la cifra se duplique durante la puja.

Las piezas corresponden a especies decomisadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en el marco de investigaciones vinculadas a delitos económicos.

Además de las monedas de oro, el remate -que se realizará el jueves 9 de abril- incluirá otros bienes como vehículos y especies varias, los que serán confirmados próximamente.

También se contemplan monedas de menor denominación, medallas conmemorativas y cospeles (monedas sin acuñar), ampliando el interés tanto para inversionistas como para coleccionistas.

Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del sitio web institucional (www.dicrep.gob.cl), donde también podrán revisar el detalle de los lotes, valores base y condiciones del proceso en la sección "Calendario de Remates".