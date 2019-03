Caso Quemados: AFEP apelará a fallo contra ex militares

Tras conocerse el fallo del ministro en visita Mario Carroza por el caso Quemados, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) anunció que apelará a las bajas condenas y al bajo monto de las indemnizaciones.

Ayer jueves, Carroza dictó sentencias contra los ex militares responsables de quemar vivos a Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana el 2 de julio de 1986, acción que le causó la muerte al primero y graves lesiones a la segunda, quien resultó con el 65 por ciento de su cuerpo quemado.

El magistrado condenó a 10 años y un día de cárcel a Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez en calidad de autores del homicidio calificado de Rojas y el homicidio calificado en grado de frustrado de Quintana; y a otros ocho ex militares en calidad de cómplices a tres años y un día de cárcel, con el beneficio de libertad vigilada.

Además, se condenó al Estado de Chile a pagar la suma total de 450 millones de pesos a los sobrevivientes y también a los familiares de las víctimas.

La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, dijo que "es imposible que esté de acuerdo con este fallo".

"Realmente estamos en este sitio que nos ha dado tanta falta de justicia, porque las penas que nos dan en los crímenes tan alevosos, tan terribles, como es rociar con bencina, quemar vivo a una persona, envolverlo en saco, después botarlo en la basura, un desprecio, una deshumanidad increíble", agregó.

Kast responde a De Negri: "Aquí hay un juez de izquierda"

En conversación con Cooperativa, Verónica De Negri, madre del joven asesinado, subrayó que José Antonio Kast "no puede seguirle el juego" a Julio Castañer, uno de los condenados en calidad de autor por el crimen.

Desde el entorno del líder de Acción Republicana insistieron en que Castañer nunca ha sido coordinador del movimiento en Punta Arenas.

Además, hicieron llegar un comentario del ex parlamentario, donde dice: "Yo he conversado con él (Castañer), como he conversado con mucha gente que está siendo perseguida por la justicia de izquierda (...) aquí hay un juez de izquierda (Carroza) que tiene un sesgo claro. Voy a esperar el pronunciamiento definitivo de la justicia".

