Críticas a directora del INDH por negar "violaciones sistemáticas" que antes afirmó

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, descartó que se hayan realizado violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco del estallido social, declaraciones similares a las que provocaron la salida de su antecesor en el cargo, Sergio Micco.

En conversación con Tolerancia Cero, Contreras aseveró que este tema ha generado una "larga discusión" en la entidad, precisando que "yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado. Pero sí creo que fue generalizada".

Según publicó La Tercera, en 2022 Micco sostuvo ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que "quienes pidieron la renuncia de mi persona en razón de mis planteamientos con respecto a que en Chile no había violaciones sistemáticas a los DD.HH., sí violaciones graves, pero no sistemáticas (...) Hasta el día de hoy, no hay ningún informe internacional que lo diga, que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente a la población civil pactando la impunidad".

La salida de Micco se originó luego que en un texto firmado por cinco consejeros, incluida Contreras, se planteara que "el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desatendidas por el Estado, y ante las cuales tenemos un deber institucional que nos obligan a actuar de manera más consistente y eficaz".

Esta situación fue abordada por distintos abogados como Samuel Donoso, quien representó al exPresidente Sebastián Piñera, que comentó que "si no hay violaciones sistemáticas, menos puede haber crímenes de lesa humanidad, que es lo que se imputaba al Presidente Sebastián Piñera".

Por su parte, el abogado Eduardo Riquelme, defensor del exministro Blumel, el exsubsecretario Galli y al exintendente Felipe Guevara, sostuvo que "esta declaración refuerza lo que se ha señalado desde un comienzo, en el sentido de que no existe ningún fundamento fáctico para sostener que en Chile se cometieron delitos de lesa humanidad, en el entendido de violaciones masivas y sistemáticas en contra de los derechos humanos".

El diputado Diego Schalper (RN) dijo que "la mayoría del directorio del INDH, y sobre todo su directora, tienen una agenda política cercana al Partido Comunista. Sus opiniones y actuaciones hoy en día están, lamentablemente, teñidas de esa visión ideológica".

"En ese sentido, es mucho más objetiva la visión de don Sergio Micco, quien además era el director del INDH a la fecha en que ocurrieron los hechos, claramente y así lo declaró ante el Ministerio Público. Entiende que no hubo violaciones a los DD.HH. ni sistemáticas, ni generalizadas. Menos en las circunstancias en que se produjeron estos hechos, donde se intentó vulnerar toda la institucionalidad del país", añadió.