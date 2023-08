Huenchumilla criticó "superioridad moral" de "todos" los sectores

El vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla (DC), objetó la "superioridad moral" que caracteriza al despliegue comunicacional de "todos los sectores" de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Entre las últimas controversias están que la derecha volviera a cuestionar el llamado del Presidente Gabriel Boric por un compromiso por la democracia el 11 de septiembre, y que el Mandatario criticara a representantes de oposición por ausentarse del lanzamiento del Plan de Búsqueda de Desaparecidos.

"Yo habría hecho una cosa distinta", planteó el falangista en este marco, pues "creo que no hay que apurar los procesos si no están maduros. Hay que tener voluntad para avanzar, pero creo que si se apuran mucho las definiciones, se tiene un clima como el que tenemos hoy, que no es bueno".

Huenchumilla subrayó que "el golpe de Estado fue un momento de equivocación de todo el mundo político, entonces creo que la manera de aproximarse a los 50 años es con un alto grado de humildad. Creo que la suficiencia y las superioridades morales no ayudan, y hablo por todos los sectores".

No obstante, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) insistió en que "lamentablemente, el Presidente Boric optó por un clima más bien confrontacional" en este contexto, y dijo que esperaba "al menos un intento genuino por lograr ciertos compromisos en forma transversal, pero hemos visto que en los últimos días se ha dedicado más a hablarle a su nicho, a las personas que votan por él pase lo que pase".

Su par de Amarillos Andrés Jouannet complementó que "más allá del momento en la agenda pública, el Presidente tiene que darse cuenta de que es el Jefe de Estado. Tiene que dejar atrás sus arrebatos de dirigente estudiantil".