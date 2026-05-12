Querellantes lograron reabrir causa por la muerte del exministro José Tohá

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación de los abogados querellantes y ordenó reabrir la causa por la muerte de José Tohá González, exministro del Interior y de Defensa del gobierno de Salvador Allende y militante del Partido Socialista, hecho ocurrido el 15 de marzo de 1974, en dependencias del Hospital Militar

Así, el tribunal revocó dos resoluciones dictadas por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, regresando el expediente al estado de sumario, y decretando una serie de diligencias.

"Para nosotros es un nuevo impulso el que nos otorga la Corte de Apelaciones con esta reapertura, puesto que es un caso histórico que tiene que ser aclarado y existen los fundamentos para ello. Es imposible que habiendo sido asesinado don José Tohá en un recinto militar termine la investigación sin determinar los autores de este crimen", comentó el abogado Nelson Caucoto, representante de la familia.

El jurista recordó que la investigación por la muerte de José Tohá, padre de la también exministra del Interior Carolina Tohá, fue iniciada por el ministro Jorge Zepeda, quien condenó a dos funcionarios de la FACh por el delito de tormento en perjuicio de Tohá, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema.

Luego asumió el caso el ministro Miguel Vasquez, quien concluyó con un procesamiento por homicidio en calidad de encubridor en contra del exjefe de gabinete del director del Hospital Militar, Jorge Luis Chovan, quien falleció hace poco tiempo atrás.

Muerte "atribuible a terceros"

"Nos ha costado 38 años echar abajo la tesis del suicidio, 41 para lograr la condena por aplicación de tormentos y finalmente 47 años para que se dictara el primer procesamiento por homicidio calificado de don José Tohá", añadió Caucoto.

José Tohá, abogado y periodista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda y trasladado a la Escuela Militar. Posteriormente, estuvo detenido en la Isla Dawson, en el Regimiento Pudeto y la Academia de Guerra Aérea, donde fue sometido a múltiples torturas.

Al momento de su muerte, el 15 de marzo de 1974, estaba internado en el entonces Hospital Militar, y fue encontrado al interior del closet de la pieza, ahorcado con su cinturón y pesando 49 kilos, pese a que medía 1,92 metros.

Después de 36 años, el cuerpo de Tohá fue exhumado el 10 de diciembre de 2010. Dos informes forenses, del Servicio Médico Legal y de las universidades de Chile y de Concepción, lograron determinar que el deceso de Tohá "es atribuible a terceros".