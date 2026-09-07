Krassnoff desde la cárcel: No necesito perdones, misericordias, favores ni leyes especiales

El brigadier en retiro del Ejército Miguel Krassnoff respondió, a través de una carta, al senador Iván Flores (DC), luego que el parlamentario lo usara como ejemplo para manifestar su rechazo a posibles indultos a condenados por violaciones de derechos humanos.

En la misiva, publicada a través de la cuenta de X Punta Peuco Hoy, el brigadier condenado a más de mil años de presidio plantea que "el manoseado concepto de lesa humanidad no es aplicable para ninguno de nosotros, pues fue tipificado en Chile el año 2009, señalando además su irretroactividad. Las causas por las cuales hemos sido condenados datan de los años 1974 a 1976 (caso específico mío y de la mayoría de los camaradas sacrificados por Chile) y algunos años siguientes".

"Sepa usted que, al igual que mis camaradas de prisión, no necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes", añadió.

En el extenso texto, Krassnoff recuerda que "a partir de agosto de 1974 y hasta mediados de 1976, formé parte de una nueva organización de seguridad denominada Dirección de Inteligencia Nacional, cuya misión general era neutralizar la violencia, el horror, el terrorismo y la anarquía que existía en aquellos años y destruían la sociedad nacional a través del miedo, el odio y el crimen".

"Como joven oficial de aquella época, obviamente cumplí órdenes como todo soldado, pero jamás recibí alguna misión u orden militar relacionada con la violación de algún derecho humano en contra de los criminales terroristas que me correspondió enfrentar en múltiples ocasiones", recalcó.

Finalmente, el reo asegura que "la justicia y la verdad hoy en Chile importan un carajo y nuestros destinos, menos aún. Todo lo expresado por mí en estas líneas se sabe y desconocen que existe un flagrante irrespeto por el Estado de Derecho".