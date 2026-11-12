Oposición repudia "grave falta de respeto" de diputada republicana que arremetió contra DD.HH.

Un grupo de partidos de oposición manifestó su "enérgico rechazo" hacia las palabras de la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien ayer miércoles acusó al mundo de los derechos humanos de actuar como una empresa lucrativa.

Durante el debate de la partida del Ministerio de Justicia del Presupuesto 2027, la oficialista expuso su "repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los derechos humanos en Chile; a esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company", y advirtió que quienes exigen transparencia sobre los crímenes de la dictadura son "empresarios del dolor ajeno".

Los dichos de Rodríguez no solo irritaron a los opositores presentes en la sesión, sino que más tarde motivaron la firma de una declaración unánime de los comités parlamentarios, llamando a que "el debate en la Sala se desarrolle con pleno respeto a la dignidad de todos sus integrantes", lo que, entre otras cosas, "implica abstenerse cuidadosamente de toda expresión malévola o injuriosa".

Después de que la diputada se negara a ofrecer disculpas en la víspera, seis colectividades de oposición -Partido Liberal; Democracia Cristiana; PPD; Partido Socialista; Frente Amplio y Partido Comunista- intensificaron su crítica este jueves mediante una declaración pública, titulada "Los derechos humanos no son un negocio. La memoria no se relativiza".

El escrito afirma que la militante republicana "calificó despectivamente la defensa de los derechos humanos en Chile como una empresa llamada 'Derechos Humanos Company'", lo cual "constituye una grave falta de respeto a las víctimas de la dictadura, sus familias y a quienes han luchado por la verdad y la justicia".

Dirigiéndose abiertamente a Rodríguez, la misiva detalla: "Le recordamos que en Chile todavía hay más de mil detenidos desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Miles de compatriotas fueron ejecutados, encarcelados, torturados o expulsados del país. Hubo personas degolladas y quemadas vivas. Los lugares donde se cometieron estos crímenes son hoy sitios de memoria, testimonios del horror que nuestro país jamás debe olvidar".

En ese sentido, "rechazamos también los recortes contemplados en el Presupuesto 2027, que reducen a apenas 1.000 pesos anuales los recursos asignados al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y a diversos sitios de memoria. Es una decisión atroz e inaceptable que exigimos revertir", emplaza la oposición.

"Los derechos humanos no son una empresa ni la memoria un negocio. Son un compromiso irrenunciable con la dignidad humana, la verdad, la justicia y la democracia", remarca la declaración, relevando asimismo que la democracia actual "costó sufrimiento, sacrificios y muchas vidas. No permitiremos que se desprecie esa historia ni que se intente borrar lo ocurrido durante la dictadura".

Al cierre, el bloque subraya que "la memoria es parte de nuestra historia. Defenderla es defender la democracia y garantizar que el horror nunca más vuelva a repetirse. ¡Verdad, justicia, memoria y nunca más!".